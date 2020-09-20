قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي برد حاسم على تركيا

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أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الدفاعِ القبرصي، شارالامبوس بيترديس، الاتحاد الأوروبي؛ لضرورة توجيه رسالة حاسمة إلى النظام التركي؛ لتأكيد وحدة موقفه حيال أنشطته غير القانونية في شرق المتوسط.
وأوضح بيترديس، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الأوضاع في شرق المتوسط، تثير القلق، في ظل استمرار استفزازات النظام التركي.
وأكد أنّ بلاده تلقت خلال الفترة الماضية، العديد من رسائل الدعم والتأييد لموقفها حيال الأزمة، في ظل إجراءات النظام التركي للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
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