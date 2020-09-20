مسؤول أمريكى : واشنطن ستعاقب 24 شخصا وكيانا متورطين ببرنامج التسلح الإيرانى

وأشار المسؤول الأمريكى فى تصريحات أوردتها قناة " الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيوقع أمرا تنفيذيا يتيح للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على كيانات تتاجر بالأسلحة التقليدية مع إيران.
ووفق المعلومات فإن إيران قد يكون لديها ما يكفى من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووى بحلول نهاية العام"، و"أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون فى مشروع صواريخ بعيدة المدى".
وستشكل هذه العقوبات مصدر ضغط إضافى من واشنطن على طهران، خاصة وأن الجهات التى فرضت عليها العقوبات تضم أفرادا وكيانات متورطة بالبرنامج النووى والصاروخى.
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