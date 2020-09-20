زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط تركيا

وذكر المركز عبر موقعه الإلكترونى، أن الزلزال وقع على بعد 37 كيلومترا إلى جنوب شرق مدينة آق سراى فى الساعة الـ19:08 بالتوقيت العالمى المنسق. وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق ثلاثة كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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