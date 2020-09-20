الارشيف / أخبار عالمية

توضيح عاجل من الداخلية البحرينية بشأن إحباط مخطط إرهابي ضخم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا توضيحيا بشأن ما ورد عن "إحباط مخطط إرهابي كبير في البحرين"، مشيرة إلى أن القضية المشار إليها تعود لبداية العام الجاري.

وذكرت الداخلية البحرينية أن القضية لا تزال أمام المحكمة، ومن ثم فإنها ليست بجديدة، كما أن نشر تفاصيل القضية بشكل غير دقيق وبهذا الاسلوب ، يؤثر على سيرها أمام القضاء، بحسب صحيفة "الوطن البحرينية".

اقرأ أيضا:

وتابعت الوزارة في بيان "كان الأحرى بالصحيفة مراعاة الإطار الزمني الصحيح والواقعي وفي هذا السياق فإننا نهيب بكافة وسائل الإعلام الالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها في هذا المجال.

وقالت الوزارة البحرينية إن طريقة العرض الصحفي حسبما نشرت صحيفة "أخبار الخليج" أحدثت حالة من اللبس والبلبلة محليا وإقليميا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر توضيح عاجل من الداخلية البحرينية بشأن إحباط مخطط إرهابي ضخم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا