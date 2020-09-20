الصحة العالمية: نواجه حالة وبائية خطيرة في البلقان وأوروبا

قال مكتب منظمة الصحة العالمية، إن تدهور الوضع الوبائي في البلقان وأوروبا بأكملها ينبع من فشل الجمهور في الامتثال لتدابير مكافحة كوفيد 19 ويتطلب سيطرة معززة من قبل السلطات.

وذكر المكتب وفقا لـ وكالة "ريا نوفوستي" "نحن نواجه حالة وبائية خطيرة، ليس فقط في المنطقة ولكن من خلال أوروبا ومن المهم لجميع المقاطعات أن تتفاعل مع الوضع بإجراءات صحية عامة مناسبة بطريقة منسقة مع قيادة حاسمة، وهذا يعني اختبار الحالات المشتبه فيها، تتبع المخالطين وحجرهم الصحي وعلاج الحالات الشديدة، وابقى على مسافة إذا لم نتمكن من ارتداء الأقنعة، والحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي واليدين".

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ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، غالبًا ما يفشل الناس في الامتثال لتدابير مكافحة الأوبئة التي تتحدى الوقاية الفعالة من العدوى والسيطرة عليها في العديد من البلدان.

وتابعت الصحة العالمية أن "أسباب هذا التدهور هي أن الناس لا يمتثلون للتدابير الموصى بها خاصة أثناء الإجازات والتجمعات في الملاعب والنوادي الليلية وأماكن العبادة وغيرها من الحشود ، بما في ذلك الاحتفالات وما إلى ذلك. كما أن الوقاية من العدوى ومكافحتها يمثلان تحديًا لبعض المقاطعات"

كما شدد المكتب على ضرورة تنفيذ الإجراءات الوقائية في المدارس لفتحها، حيث من المهم أن يحضر الأطفال الفصول للتعلم والتواصل الاجتماعي.