دوت الخليج -

21 غارة عدوانية على عمران ومأرب والجوف

عاود طيران العدوان السعودي استهداف مديريتي خمر وبني صريم بمحافظة عمران بـ4 غارات، كما شن 14 غارة على مديريتي رحبة وصرواح في مارب، و3 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف. 21 غارة عدوانية على عمران ومأرب والجوفعاود طيران العدوان السعودي استهداف مديريتي خمر وبني صريم بمحافظة عمران بـ4 غارات، كما شن 14 غارة على مديريتي رحبة وصرواح في مارب، و3 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهداف بغارة خزان مياه للشرب في منطقة الجراف بمديرية خمر، و3 غارات على مديرية بني صريم بمحافظة عمران. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 12 غارة على مديرية رحبة، وغارتين على صرواح في مأرب، و3 غارات على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف بالجوف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 21 غارة عدوانية على عمران ومأرب والجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.