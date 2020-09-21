يوفنتوس يتألق بعد "رخصة بيرلو".. ورونالدو "على العهد"

حظي أندريا بيرلو ببداية مظفرة لمشواره التدريبي، إذ فاز يوفنتوس 3-صفر على ضيفه سامبدوريا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد.
وتقدم حامل اللقب عندما هز ديان كولوسيفسكي، في مشاركته الأولى مع يوفنتوس، الشباك من لمسته السادسة في الدقيقة 13، قبل أن يضيف المدافع ليوناردو بونوتشي، وكريستيانو رونالدو هدفين في آخر ربع ساعة.
ولم يملك بيرلو لاعب يوفنتوس وميلان السابق خبرة تدريبية قبل الإعلان المفاجئ عن توليه مسؤولية بطل الدوري الإيطالي بعد إقالة ماوريتسيو ساري في أغسطس، وقد حصل على رخصته التدريبية الأسبوع الماضي.
ويسعى يوفنتوس للقبه العاشر على التوالي في الدوري.
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