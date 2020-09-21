"أشباح" ريال مدريد تتعثر في الخطوة الأولى

بدأ ريال مدريد الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، الليغا، بعرض غير مقنع، إذ تعادل سلبا في ضيافة ريال سوسيداد، الأحد.
وافتقر حامل اللقب للشراسة الهجومية ولم يصنع إلا القليل من الفرص، ولم يجد كريم بنزيمة المساندة المطلوبة من الشابين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.
وأهدر بنزيمة أخطر فرص ريال مدريد في الشوط الأول عندما أخفق في تسديد الكرة بقوة من مدى قريب بعد مراوغة الحارس أليكس روميرو، ثم سدد بعد ذلك الكرة في أريتز إلوستوندو مدافع سوسيداد.
وكان بوسع البديل مارفن (20 عاما) أن يبدأ مسيرته مع ريال مدريد بشكل مذهل لكنه أهدر فرصة بعد المشاركة.
وظهر ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي السابق، مع سوسيداد لأول مرة بعد المشاركة بديلا في الشوط الثاني.
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