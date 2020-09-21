الوباء لن يستمر .. بيل جيتس: الولايات المتحدة ستعود إلى طبيعتها بحلول نهاية 2021

وقال الملياردير، المحسن منذ فترة طويلة في قضايا الرعاية الصحية العالمية والفقر، لمضيف قناة "فوكس نيوز" كريس والاس في مقابلة بثت يوم الأحد: إذا جاءت الموافقة على اللقاح بحلول أوائل العام المقبل كما أتوقع، فعندئذ بحلول الصيف المقبل، ستبدأ الولايات المتحدة العودة إلى طبيعتها وبحلول نهاية العام يمكن أن تكون أنشطتنا طبيعية إلى حد ما.
واقتربت أمريكا يوم الأحد من 200 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا مع توقع جامعة واشنطن أن عدد الوفيات سيتضاعف تقريبًا بحلول يناير. ويستمر الفيروس في الانتشار ولا يوجد لقاح معتمد حاليًا.
ولكن "جيتس" أضاف: "كما تعلمون، الحمد لله كانت هناك تكنولوجيا لقاح جيدة، وأن الشركات تضع أفضل موظفيها فيها؛ لهذا السبب أنا متفائل بأن هذا لن يستمر إلى أجل غير مسمى".
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