هندوراس تعلن نقل سفارتها إلى القدس

أعلن رئيس هندوراس فتح سفارة لدى إسرائيل في مدينة القدس، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأعرب رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، عن أمله في أن يحدث ذلك خلال العام الجاري.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد رئيس هندوراس قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأوضح أنه تحدث مع نتنياهو لتعزيز التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل وهندوراس، والاتفاف على فتح السفارة قبل نهاية العام.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 2017 نقل سفارة بلاده إلى القدس، اعترافا من إدارته بها كعاصمة لإسرائيل، وبينما اتخذت عدة دول قرارات مماثلة، قوبلت الخطوة برفض أوروبي وعربي واسع.