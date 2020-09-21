بومبيو يهاجم الدول الأوروبية لفشلها في دعم إعادة العقوبات على إيران

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، الدول الأوروبية لفشلها في دعم جهود واشنطن لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

صرح بومبيو بأنه تم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد أن أطلقت الولايات المتحدة آلية استرجاع مدتها 30 يومًا.

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وبعد الإعلان، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن واشنطن لا تستطيع من جانب واحد إعادة العقوبات الدولية على طهران.

وخلال ظهوره على قناة فوكس نيوز، اتهم بومبيو الدول الأوروبية بالفشل في بذل الجهد لمعاقبة إيران.

ولم ينضم إلينا الأوروبيون في هذا.

وقال بومبيو "إنهم يعرفون أننا على حق، يخبروننا سرا أننا لا نريد عودة مبيعات الأسلحة ... لكنهم لم يتحركوا"

واضاف "لم يقوموا بالعمل الذي يجب القيام به، ليس لديهم خيار ولا بديل عما فعلناه لضمان عدم حدوث ذلك، آمل أن ينضموا إلينا، وآمل أن يصلوا إلى المكان الصحيح".

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كما بدا أن وزير الخارجية ينتقد الدول الأوروبية لبقائها جزءًا من خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2018.

وتابع بومبيو "لا يزالون متمسكين بهذا الاتفاق النووي السخيف الذي تم توقيعه الآن قبل خمس سنوات".

واستطرد: آمل أن يفهموا أنه إذا كنت تريد حقًا القيادة، إذا كنت تريد أن تكون جزءًا من تحالف عالمي لتقليل المخاطر في الشرق الأوسط، فأنت بحاجة إلى الانضمام إلينا، نحن بحاجة إلى هذه العقوبات للعودة مرة أخرى".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن واشنطن فشلت في مساعيها لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران في 18 أكتوبر.

وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في رسالة يوم السبت إن تخفيف العقوبات، الذي تم الاتفاق عليه كجزء من اتفاق 2015 الذي حد من قدرات إيران النووية، سوف تظل سارية بعد يوم الأحد.