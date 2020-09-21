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شروط وطريقة الاستفادة من إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

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همس أحمد 0 تبليغ

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إعفاء بنك التسليف لقد صدر وذلك من خلال السجل المدني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية ، حيث أنة يتم من خلال الوزارة تقديم خدمة الأعفاء من باقي الأقساط التي يتم تسديدها للبنك، وذلك سيتم لبعض المواطنين المستحقين لذلك، حيث أنة سيتم التنوية عن طريقة الاستعلام والاستفادة والشروط عن إعفاء بنك التسليف.

خطوات الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف:
  •  يجب  أولا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية، ثم تعمل على تسجيل رقم السجل المدني.
  • يجب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لأعفاءه من دفع الأقساط المتبقية من القرض وذلك يتم من خلال تقديم طلب الأعفاء.
  • يجب وجود إثبات الهوية الخاص بالمتقدم لطلب الأعفاء وان تشمل الأوراق والمستندات على نسخة منها.
  • يجب تقديم الأوراق الخاصة بالمتقدم لطلب الأعفاء أن تشمل على الحالة الاجتماعية والمالية للمتقدم.
  • يجب على المتقدم لطلب الإعفاء ارفاق كارت العائلة.
  • يجب على المتقدم ارفاق المستندات الخاصة بطلب الأعفاء ومنها سداد باقي الأقساط المتبقية من القرض.
  • تقديم طلب إعفاء وصورة من التقارير الطبية.
  • يتم المتقدم بالطلب للبنك لكى يتم التوقيع على طلب الأعفاء وذلك من خلال إثبات الهوية.
  • يجب تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة وهى عبارة عن نموذج إعفاء من البنك، وبعد ملئ بيانات النموذج.
  • فأنه سيتم من خلال موقع وزارة المالية أنة سيتمكن الاستعلام عن طلب الأعفاء، حيث أنة سيتم استقبال طلب الأعفاء المقدم وذلك من خلال إرسال رسالة لمقدم الطلب بنجاح، حيث أنة سيتم الاتصال به للرد على الطلب المقدم.
  • للدخول على رابط بنك التسليف
طرق السداد (إعفاء بنك التسليف):

فان طريقة  السداد مختلفة وذلك يتم تحديده على حسب نوع القرض، ويمكن السداد عن طريق:

  • السداد ممكن أن يكون إلكترونيا وذلك من خلال الموقع.
  • السداد يمكن عن طريق الهاتف المصرفي.
  • السداد يمكن عن طريق الرقم المفوتر للبنك هو(058
شروط الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف:
  • يجب أن يكون المتقدم من أب وأم سعوديين أي سعودي الجنسية.
  • يجب أن يكون المتقدم راتبة لايقل عن عشرة الأف ريال سعودي.
  • يجب أن يكون المتقدم له من الممتلكات كحد ادني يقدر 200 ريال سعودي.
  • يجب أن يكون القرض الذي يقدمه بنك التسليف الذي بين البنك أن الحد الأقصى للقرض 8مليون ريال سعودي.
  • يجب أن يكون المتقدم منتظم في سداد جميع الالتزامات والأقساط الخاصة بالبنك، وأنة لم يتم الحصول على أي قرض من بنك اخر، وأيضا يجب أن يكون عمرة لايقل عن 25 إلى 55 عام.
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