أنباء عن انقطاع خدمة الإنترنت في معظم مدن إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، أن خدمة الإنترنت انقطعت عن معظم مدن ومحافظات إيران، منذ ساعتين، دون أي أسباب معلنة حتى الآن من قبل الحكومة.

ومن ناحية أخرى، انتقد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الدول الأوروبية لفشلها في دعم جهود واشنطن لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

صرح "بومبيو"، بأنه تم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد أن أطلقت الولايات المتحدة آلية استرجاع مدتها 30 يومًا.

وبعد الإعلان، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن واشنطن لا تستطيع من جانب واحد إعادة العقوبات الدولية على طهران.

وخلال ظهوره على قناة فوكس نيوز، اتهم بومبيو الدول الأوروبية بالفشل في بذل الجهد لمعاقبة إيران.