الموارد البشرية تعلن عن توفير 965 فرص للعمل عن بُعد

تزداد عمليات البحث حول وظائف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة عن توفير العديد من فرص العمل للشباب يمكن لكل من الرجال والنساء التقديم للحصول عليها، حيث وصل عدد هذه الفرص الخالية للعمل عن بُعد حوالي 965 فأكثر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لمختلف المؤهلات، وقد أوضحت الوزارة أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات – البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر حسب الشروط، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا شروط التقديم والمجالات المتاح التقديم بها ورابط التقديم، والمزايا التي تتعلق بالباحثين عن العمل.

مجالات العمل المتاحة حاليا :

ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا المجالات المتنوعة التي متاح بها الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونعرض لكم من خلال هذا المقال المجالات وهي: (البرمجة – الدعم الفني – ادخال البيانات – خدمة العملاء – التسويق الإلكتروني – التقارير – المبيعات – الكتابة – التصميم – المحاسبة – تحصيل الديون – تدقيق الحسابات – كتابة وإدارة المحتوى – المساندة الإدارية – العلاقات العامة).

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو سعودية الجنسية

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عام حتى 60 عام

إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة

حساب أبشر مفعل

زيادة فرص العمل وتنوعها

توفير تكلفة المواصلات والتنقل

مرونة في زمان ومكان العمل

إدماج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل

خلق فرص مناسبة

تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي

زيارة بوابة العمل عن بُعد اضغط على أيقونة التسجيل (خيار الباحث عن عمل ) إنشاء حسابك الإلكتروني في البوابة عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة

الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بُعد :المزايا للباحثين عن عمل:المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة :طريقة التسجيل للباحثين عن عمل :رابط التقديم:

يتم التقديم للحصول على الوظائف التي تم عرض مجالاتها لمختلف الأعمار في مختلف المجالات، حيث يتم التقديم من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للموقع بوابة العمل عن بُعد.