القبض على امرأة قادمة من كندا بتهمة محاولة تسميم الرئيس الأمريكي

أعلن مسئول أمريكي إلى شبكة "سي ان ان" الأمريكية إلقاء القبض على امراة يشتبه في إرسالها لبرقية تحتوي على مادة الريسين السامة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المسئول الأمريكي إنه تم القبض على السيدة أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة قادمة من كندا عبر معبر حدودي في ولاية نيويورك.
وأضاف أن السيدة كانت تحمل مسدسا، واعتقلتها السلطات الأمريكية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" إن الطرد السام الذي أرسل إلى البيت الأبيض حيث يقطن الرئيس دونالد ترامب، مصدره كندا.
وأضاف المكتب في بيان عاجل له، أن الطرد الذي أرسل لترامب يحتوي على مادة "الريسين" شديدة السمية.
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