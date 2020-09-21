فيضانات في نواكشوط بعد أمطار "استثنائية"

شهدت أحياء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأحد، فيضانات نجمت عن هطول أمطار فاقت بغزارتها المعدلات الموسمية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وغمرت المياه الطرق مما عطل حركة السير في عدد من الأحياء الأدنى من مستوى سطح البحر بمتر واحد، وذلك رغم تشغيل المضخات طوال الليل لسحب المياه من الطرق ومن المدارس حيث تجري امتحانات البكالوريا الرسمية.
وشهدت موريتانيا هذا العام هطول كميات من الأمطار تخطت المعدّلات الموسمية الاعتيادية، وفق السلطات.
وفي 10 سبتمبر زار الرئيس محمد ولد الغزواني مدينتي باسكنو وعدل بكرو، في أقصى جنوب شرقي البلاد، بعدما شهدتا فيضانات مدمرة جرفت المنازل وعزلت المنطقتين عن بقية أنحاء البلاد.
وأوردت الوكالة الموريتانية للأنباء حينها أن الرئيس أعطى "إشارة انطلاق عمل وحدة استعجالية للتدخل السريع"، وتعهّد "ترميم سد اركن بمقاطعة باسكنو و بناء جسر للمدينة لحمايتها من مخاطر الفيضانات".
وشهدت دول عدة في غرب أفريقيا فيضانات جارفة في موسم الأمطار طالت أيضا السنغال وبوركينا فاسو، وأسفرت عن مصرع العشرات في النيجر.
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