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البرازيل تسجل أكثر من 16 ألف إصابة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الإثنين، تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة. 

يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وأجازت منظمة الصحة العالمية إجراء اختبارات على أدوية عشبية إفريقية، تمهيدا لاستحدامها كعلاج ضد "كوفيد-19"، ما يفتح سؤالا حول فعالية تلك العقارات التقليدية أمام المرض، مثل المشروب المثير للجدل الذي كشفت عنه مدغشقر.

أقرت منظمة الصحة العالمية استخدام الأدوية التقليدية في استخدام المرض المعاصر، معلنة دعم الاختبارات التي تثبت فعالية تلك الأعشاب، لكن المثير، أن القرار يأتي بعد رفض المنظمة لمنتج عشبي روج له رئيس مدغشقر كعلاج فعال أمام كورونا.

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