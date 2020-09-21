لحظة مؤثرة.. وداع رئيس الوزراء الياباني السابق عقب الاستقالة.. فيديو

نشرت حسابات الحكومة اليابانية، شريط فيديو مؤثر لحظة وداع رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لرئاسة الوزراء، عقب استقالته لأسباب صحية.

وظهر آبي في وداع مؤثر للغاية من قبل العاملين في مبنى رئاسة الوزراء اليابانية، حيث اصطف الجميع مصفقين لأطول رئيس وزراء لليابان.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس، على أن يطلق عليه اسم "محور شينزو آبي" رئيس الوزراء الياباني السابق، مع تنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور، وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.

وكان الرئيس السيسي قرر إطلاق اسم شينزو آبي على المرحلة الثالثة الجديدة التى سيتم إنشاؤها فى المجمع العلمى.

وأعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وجميع أفراد حكومته، الاستقالة رسميا، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الحكومية، لأسباب صحية.