بايدن : سألغى ترشيح يعرضه ترامب للمحكمة العليا الأمريكية حال فوزى

أكد المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أنه سيلغى، حال فوه فى السابق، الترشيح الذى سيختاره الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، للمنصب الشاغر فى المحكمة العليا، حسبما أفادت شبكة "روسيا".





وقال بايدن، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد فى مدينة فيلاديلفيا: "فى حال فوزى فى الانتخابات سيتم سحب الترشيح الذى سيعرضه ترامب. أنا باعتبارى رئيسا جديدا سيكون من يختار خلفا غينزبورغ".

وأضاف: "يجب أن تلقى أصوات الناخبين فى هذه الدولة آذانا صاغية... إنهم بالذات يجب أن يقرروا، مثلما ينص عليه الدستور، من يحق له القيام بهذا التعيين".

وشدد السياسى الديمقراطى على أن سعى ترامب لعرض مرشحه عبر مجلس الشيوخ الأمريكى قبل الانتخابات الرئاسية "ممارسة للسلطة السياسية الفظة".

وتوفيت روث بيدر غينزبورج، القاضية الأمريكية المخضرمة التى تعتبر من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة فى البلاد وأيقونة لليبراليين، يوم 18 سبتمبر عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك قبل أقل من شهرين على انتخابات الرئاسة الأمريكية، وكانت الراحلة تعد القاضى الأكبر سنا فى المحكمة العليا.

وأكد ترامب مرارا فى وقت سابق نيته عرض مرشح للمنصب الشاغر فى المحكمة العليا الأمريكى على مجلس الشيوخ فى الأسبوع المقبل، أى قبل انتخابات 3 نوفمبر، مشيرا إلى أنه تم وضع قائمة مختصرة لأسماء للمرشحين المحتملين، كما لفت إلى أنه يعطى الأولوية لامرأة لتكون خليفة لغينزبورج.