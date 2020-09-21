ألغام من الحرب العالمية الثانية تقتل خبيرين عسكريين

لقي خبيران في نزع الألغام، من بريطانيا وأستراليا، مصرعهما في جزر سليمان، عندما انفجرت بهما ذخائر من مخلفات الحرب العالمية الثانية، كانا يعملان على إزالتها

وأفادت الشرطة، الاثنين، بأن الانفجار وقع بعد ظهر الأحد في هونيارا، عاصمة هذه الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي، والتي تتألف من نحو 990 جزيرة، وقد توفي الخبيران بعد وصولهما إلى المستشفى.

وأكدت منظمة "مساعدات الشعب النرويجي" (أن بي آي)، التي تقوم بدراسة حول الذخائر غير المنفجرة في جزر سليمان، الحادث وكذلك وفاة الخبيرين البريطاني ستيفن لوك اتكينسون والأسترالي ترنت لي.

وقالت المنظمة في بيان: "هذا حادث مأساوي. حتى الآن نعلم أنه حصل انفجار أدى إلى نتائج مميتة". وأضافت: "أولويتنا الرئيسية الآن تقديم المساعدة لأقارب الضحايا وزملائهم وتقديم إيضاحات لما حدث".

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وأشارت المنظمة النرويجية إلى أنها علقت أنشطتها في جزر سليمان مؤقتا، إلى حين الانتهاء من التحقيق، مؤكدة أنه "يجب استكمال التحقيق من أجل التوصل إلى نتائج حول أسباب ما حصل".

وجزر سليمان كانت مسرحا لقتال شرس بين الحلفاء والقوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وعند انتهاء النزاع خلف الطرفان كميات كبيرة من القذائف والألغام وذخائر اخرى.

وكانت المنظمة النرويجية تعمل مع شرطة جزر سليمان على بحث لتقدير حجم المشكلة، وتطوير برنامج لجمع هذه الذخائر على مستوى البلاد.