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التحالف العربي يستهدف قيادات حوثية في مأرب اليمنية

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كشفت التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بينهم قيادات في غارة لطيران التحالف في محافظة مأرب شرقي اليمن. 

وذكرت مصادر ميدانية وفق ما نقلته فضائية العربية أن غارات للتحالف العربي استهدفت ما يسمى الأمن المركزي التابع لميليشيات الحوثي في مأرب اليمنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في محافظة مأرب. 

ووفقا للمصادر فإن من بين القتلى العقيد علي سالم المطيعي، مدير شئون ضباط قوات الأمن المركزي الحوثي، والعقيد هلال محمد الاكوع، والرائد عبدالله سودان، والرائد علي مرشد وازع.

ومن جانبها، اعترفت ميلشيات الحوثي بمقتل المطيعي المكنى ابو حسين، ونعته قيادات حوثية بارزة، معتبرين مقتله "خسارة".

يأتي ذلك مع استمرار العمليات التي يقوم بها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. 

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