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الصين تسجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين اليوم الاثنين تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك مقابل عشر حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 25 إصابة جديدة خالية من الأعراض، ارتفاعا من 21 حالة في اليوم السابق.

ولا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حاليا أكثر من 85 ألف حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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