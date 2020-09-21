شاهد.. اندلاع حريق هائل في مخيم للاجئين باليونان

أفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الأثنين، باندلاع حريق في مخيم فاثي للاجئين بجزيرة ساموس اليونانية، وسط أضرار مادية لبعض المقصورات، دون تسجيل إصابات بين اللاجئين.

في الوقت نفسه، نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر قولها إن الحريق شوهد في المخيم فاثي، وسط ضرر لبعض المقصورات المخصصة للأطفال القصر غير المصحوبين من ذويهم .

وذكرت المصادر أن أن الحريق تمت السيطرة عليه.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي اندلع حريق كبير بالقرب من مخيم فاثي للمهاجرين، وهو مخيم موريا في جزيرة ساموس نفسها، الواقعة شمال شرق بحر إيجة، وتم احتجاز من يشتبه في قيامهم بالحرق المتعمد.