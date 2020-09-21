تصعيد جديد.. تركيا تلوح بإرسال مسئولين إلى طرابلس

لوحت تركيا، اليوم الاثنين، بإرسال مسئولين إلى العاصمة الليبية طرابلس، والخاضعة لسيطرة مليشيات حكومة الوفاق، وذلك في تصعيد جديد من جانب أنقرة.
ونقلت قناة "العربية" عن متحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، قوله: "مستمرون في دعم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج".
وأضاف: " الاتفاقيات الموقعة مع السراج ستبقى نافذة".
وكان السراج قد أعلن نيته التنحي في خطوة قد تزيد من حدة توتر سياسي في طرابلس في وقت يشهد جهودًا للتوصل لحل سياسي للصراع في البلاد.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، استئناف إنتاج النفط بعد فرض حصار على منشآت التصدير منذ يناير.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد قالت أثناء الليل إنها لن ترفع حالة القوة القاهرة على الصادرات حتى يتم نزع السلاح من جميع المنشآت النفطية.
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