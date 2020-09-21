قبرص تهدد تركيا من جديد: العقوبات بانتظار أردوغان

وأضاف : "هذا يظهر نوايا واضحة ، خاصة في وقت توجد فيه مبادرة (أوروبية) لإنهاء أفعالها (تركيا) غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة يومي 24 و 25 سبتمبر لتقييم العقوبات المحتملة ضد تركيا.
وتأتي تصريحات كريستودوليدس في الوقت الذي تهدد المواجهة بين تركيا من طرف واليونان وقبرص من طرفٍ آخر، بشأن الحدود الإقليمية في شرق البحر المتوسط بالتصاعد إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
على الرغم من أن تركيا واليونان قد خطتا خطوات نحو المصالحة ، إلا أن كلا الجانبين يبقي جيشيهما في حالة تأهب.
في 10 أغسطس ، أرسلت تركيا سفينتها البحثية Oruç Reis ، برفقة البحرية ، إلى منطقة متنازع عليها بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية ، مما أدى إلى حشد عسكري شارك فيه عدة دول.
على الرغم من عودة Oruç Reis إلى ميناء أنطاليا الأسبوع الماضي ، أصدرت البحرية التركية التلكس الملاحي (Navtex) الذي يحجز منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط لسفينة أبحاث تركية أخرى لإجراء أنشطة المسح الزلزالي جنوب قبرص من سبتمبر 20 حتى 20 أكتوبر.
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