الدفاع الروسية: بدء الاختبارات البحرية لسفينة صاروخية جديدة

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بدء الاختبارات البحرية لسفينة صاروخية جديدة تابعة للأسطول البحري في جيش البلاد.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن سفينة "Graivoron" الصاروخية التابعة لأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي نزلت مؤخرا إلى البحر مع طاقمها لإجراء اختبارات المصنع البحرية.
وأضاف البيان "أن خطة الاختبارات تشمل التحقق من عمل وحدات الطاقة في السفينة وآليات وأنظمة التوجيه فيها، إضافة لاختبار منظومات الاتصالات ومعدات الملاحة وغيرها، وقدرات السفينة على الإبحار".
وأوضح أنه بعد الانتهاء من الاختبارات المذكورة سيقوم الخبراء بالتعاون مع طاقم السفينة للتحقق من سلامة كافة أجزائها ومعداتها، ليتم تحضيرها لمرحلة جديدة من الاختبارات الحكومية.
أن هذه السفينة تنتمي إلى أسرة سفن "بويان-إم" التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 21631 ، لتكون سفينة صاروخية بطول 74 مترا، وعرض 11 مترا ، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 850 طنا، و يمكن لهذه السفن حمل طواقم يصل عدد أفرادها إلى 52 شخصا، والعمل لمدة 10 أيام دون التزود بالمؤن والوقود، والإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية.
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