الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة بيئة المحيطات

أطلقت الصين اليوم /الاثنين/ قمرا صناعيا جديدا لمراقبة المحيطات إلى المدار، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين. وذكر المركز - في بيان اليوم - أن القمر الصناعي هاييانغ -2 سي (HY-2C) تم إطلاقه على متن الصاروخ "لونج مارش -4 بي" الساعة 1:40 بعد الظهر (بتوقيت بكين)، فيما سيستخدم القمر لإجراء مراقبة عالية الدقة للبيئة البحرية.

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