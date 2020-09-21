قبرص تعلن توقيع ميثاق منتدى شرقي المتوسط للغاز غدا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في قبرص، اليوم الاثنين، أنها ستوقع ميثاق منتدى شرقي المتوسط للغاز غدا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وقالت السلطات القبرصية، إن منتدى شرقي المتوسط للغاز يضم كلا من قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، هاجمت وزارة الخارجية القبرصية، تركيا، متهمة إياها بالسعي لنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بين شطري قبرص.
وجاء اتهام قبرص لتركيا بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء الماضي، عزمه عقد اجتماع غير رسمي لزعماء القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، وكذلك القوى الضامنة - اليونان وتركيا وبريطانيا - بعد فترة وجيزة من انتخاب قادة القبارصة الأتراك في 11 أكتوبر.
ودعا جوتيريش إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الثقة في الفترة التي تسبق الاجتماع، وحث الأطراف المعنية على "تجنب أي إجراءات أحادية يمكن أن تقوض النجاح المستقبلي" للمحادثات، حسبما نقلت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية.
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