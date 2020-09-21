نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخلاء مجمع من اللنازحين السوريين في لبنان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أخلت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، مجمع الأوزاعي للنازحين السوريين في صيدا، بموجب قرار قضائي، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.
وقال مسؤول ملف النازحين السوريين في بلدية صيدا عضو المجلس البلدي كامل كزبر، إن "نحو 40 عائلة تركت المجمع حتى الآن، ونتوقع حتى نهاية الأسبوع إخلاؤه من نحو 70 عائلة أخرى".
وأضاف أن الإخلاء يتم بهدوء ودون إشكالات تذكر، تحت إشراف القوى الأمنية وبلدية صيدا وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة، مشيراً إلى إخلاء المجمع بالكامل قبل حلول الشتاء.
وبحسب الوكالة اللبنانية، فإن أكثر من 700 نازح سوري يشغلون المجمع وغالبيتهم من العشائر والبدو، في أكبر تجمع للنازحين السوريين في الجنوب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إخلاء مجمع من اللنازحين السوريين في لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.