نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان يعثر على أربع جثث لمهاجرين حاولوا الفرار إلى قبرص في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الاثنين، العثور على أربع جثث في المياه اللبنانية لمهاجرين غير شرعيين حاولوا الشهر الحالي الفرار مع العشرات غيرهم على متن قارب إلى قبرص قبل أن يضلوا طريقهم.
ويوم الاثنين الماضي، عثرت وحدة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، على القارب وكان على متنه 36 شخصا وآخر متوف في المياه الدولية قبالة الشواطئ اللبنانية.
ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، توزع الركاب بين 25 سوريا وثمانية لبنانيين وثلاثة من جنسيات أخرى بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ونقلت وكالة فرانس برس، عن عدد من الناجين وأقارب لهم قبل أيام، قولهم إن طفلين توفيا على متن الرحلة جراء الجوع والعطش مما دفع الركاب إلى رميهما في البحر، كما أقدم اثنان على السباحة لاستطلاع إمكانية العثور على وسيلة إنقاذ إلا أنهما لم يعودا.
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