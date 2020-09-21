الجيش اللبناني: هناك 9 مفقودين جراء انفجار بيروت

دوت الخليج :- قال الجيش اللبناني، السبت، إن البحث ما يزال جارِ عن 9 مفقودين جراء تفجير مرفأ بيروت الذي وقع مطلع أغسطس/ آب الماضي.

وأوضح الجيش في بيان تلاه أحد ضباطه بمؤتمر صحفي في بيروت إن المفقودين هم سبعة لبنانيين وسوريين اثنين، مشّددا على أنّ "هذا الملف، لم ولن يقفل طالما أعمال البحث مستمرّة".

وفيما يتعلق بعمليات مسح المناطق المتضررة جراء انفجار بيروت، أشار الجيش إلى أنه تم الانتهاء منها خلال 15 يوما".

وأوضح أن أعمال المسح "تولتها 250 لجنة مؤلفة من 1000 ضابط ورتيب، إضافة إلى 500 مهندس مدني".

وأضاف أن "كل فريق كان لديه استمارة خاصة تتضمن معلومات عن الوحدة التي يتم الكشف عليها، وتدون فيها الأضرار التي لحقت بها".

ولفت الجيش، إلى أنه "طلب من المواطنين التبليغ عن الوحدات المتضررة عبر رقم هاتف خاص"، مشيرا إلى أن عدد الوحدات المتضررة بلغ 85 ألفا و744 وحدة".

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وقال: "عملية المسح التي قمنا بها كافية، ولا داعي لأي جهات مانحة للقيام بأعمال مسح إضافية".

ولفت الجيش، إلى أن "كل المعلومات موجودة وموضوعة بتصرف الجميع ومنها الجهات المانحة".

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، شهد مرفأ بيروت انفجارا خلف 192 قتيلا، وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووقع الانفجار بسبب نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014، وفق تقديرات رسمية أولية.

وأعلنت العديد من الدول والجهات المانحة فور وقوع الانفجار استعدادها لمساعدة لبنان في إصلاح الأضرار.

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