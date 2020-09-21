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إصابات كورونا اليومية بامريكا تلامس 40 الفا

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دوت الخليج -
إصابات اليومية بامريكا تلامس 40 الفا
اظهرت احصائيات اليوم الاثنين تسجيل 39844 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة الامريكية خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا انه تم تسجيل 250 حالة وفاة بسبب الفيروس مضيفة ان الحصيلة الاجمالية ارتفعت بذلك الى 814ر804ر6 مليون إصابة و509ر199 حالات وفاة في الولايات المتحدة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في عدد حالات الاصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا).

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