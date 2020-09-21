برشلونة.. 3 بدائل لسد "ثغرة اليمين"

في خضم التقارير التي تؤكد اقتراب رحيل الظهير الأيمن لبرشلونة الإسباني نيلسون سيميدو، إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن النادي وضع 3 بدائل محتملة لمدافعه.

وبات سيميدو قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بـ"كتيبة البرتغاليين" في ولفرهامبتون مقابل نحو 40 مليون يورو، قبل انطلاقة مسيرة برشلونة في الدوري الإسباني أمام فياريال المقررة الأسبوع المقبل.

وقالت تقارير صحفية إسبانية إن المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني رونالد كومان، يسعى لتعويض رحيل سيميدو (26 عاما) بخيار من ثلاثة، هم سيرجينو ديست مدافع أياكس أمستردام الهولندي، أو ماكس أرونس لاعب نورويتش سيتي الإنجليزي، أو إيمرسون الذي يلعب لريال بتيس الإسباني وفقا لعقد شراكة مع برشلونة.

ويمكن أن يصل سعر الأميركي ديست إلى نحو 20 مليون يورو، إلا أن برشلونة عليه بذل مجهود أكبر للحصول على خدمات اللاعب المطلوب أيضا في بايرن ميونيخ الألماني، فيما يرجح أن يطلب نورويتش الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (شامبيونشيب)، 25 مليون يورو مقابل التخلي عن أرونس.

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من جهة أخرى، يرتبط إيمرسون بعقد ملكية مشتركة بين برشلونة وبتيس، حيث تقاسم الناديان تكلفة شرائه من أتلتيكو منيرو البرازيلي في صيف العام الماضي، التي بلغت 12.7 مليون يورو.

ويمكن أن يفض برشلونة الشراكة مع بتيس بشأن اللاعب، إذا دفع 6 ملايين يورو للنادي الأندلسي، وفقا لعقد إيمرسون.

ويؤمن كومان بضرورة بناء فريق جديد وشاب لبرشلونة، بعد موسم مخيب خرج منه الفريق الكتالوني خالي الوفاض لأول مرة منذ عام 2007، وأنهاه بهزيمة كارثية أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-8 في دوري أبطال أوروبا.