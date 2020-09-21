بريطانيا.. توقعات بتسجيل 49 ألف إصابة يوميا بكورونا

توقعت الحكومة البريطانية تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل، في حال استمر الوباء في مستوياته التصاعدية الحالية.
وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية حذر المسؤولين من أن البلاد قد تسجل قريبا أعدادا ضخمة من المصابين بكورونا ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لخفض معدل الإصابات الحالي.
وقال باتريك فالانس في إفادة صحفية في داونينغ ستريت إن عدد حالات "كوفيد-19" الجديدة سيتضاعف كل سبعة أيام تقريبا.
وأضاف "سيستمر في التصاعد حتى يبلغ نحو 50 ألف مصاب يوميا في حدود منتصف أكتوبر".
وأوضح فالانس أن هذا العدد "سيُترجم بعد ذلك إلى أكثر من 200 حالة وفاة في اليوم بحلول منتصف نوفمبر".
وتابع "هذا إذن يتطلب السرعة والعمل الجاد وما يكفي الإجراءات من أجل خفض عدد المصابين".
وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يعكف حاليا على دراسة إمكانية تشديد الإجراءات الوقائية لوقف انتشار الفيروس.
وكانت السلطات البريطانية قد أعادت في الأيام القليلة الماضية فرض قيود على نحو 13 مليونا ونصف المليون من سكان عدد من المقاطعات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بكورونا.
وسجلت المملكة المتحدة، إلى غاية اليوم الاثنين، نحو 394 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو 41 ألف حالة وفاة.
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