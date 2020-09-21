مانشستر سيتي يعلن عن ثالث إصابة كورونا بين لاعبيه

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، إصابة لاعب وسطه الألماني إلكاي غندوغان بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك ثالث لاعب في الفريق تؤكد نتائج الفحوص إصابته خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان سيتي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، إصابة جناحه الجزائري رياض محرز والمدافع إيمريك لابورت بالفيروس.

وقال مانشستر سيتي في بيان: "يخضع إلكاي حاليا لعزل شخصي لمدة 10 أيام، تنفيذا لتعليمات الدوري الممتاز والحكومة البريطانية".

وبسبب الحجر الصحي، يتوقع أن يغيب غندوغان عن 3 مباريات لسيتي، هي لقاء الاثنين في الدوري أمام ولفرهامبتون، ومباراة الفريق في كأس رابطة المحترفين المحلية أمام بورنموث الخميس المقبل، ومباراة في الدوري أمام ليستر سيتي الأحد.

وعاد محرز ولابورت لتدريبات الفريق الأسبوع الماضي، لكن جوسيب غوارديولا المدير الفني لسيتي قال إن محرز فقط سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق الأولى بالدوري هذا الموسم أمام ولفرهامبتون.