من جانبه، حذر باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، المسؤولين من أن البلاد قد تسجل قريبا أعدادا ضخمة من المصابين بكورونا ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لخفض معدل الإصابات الحالي.
وقال باتريك فالانس فى إفادة صحفية، إن عدد حالات "كوفيد-19" الجديدة سيتضاعف كل سبعة أيام تقريبا، مضيفا "سيستمر فى التصاعد حتى يبلغ نحو 50 ألف مصاب يوميا فى حدود منتصف أكتوبر".
وأوضح فالانس أن هذا العدد "سيُترجم بعد ذلك إلى أكثر من 200 حالة وفاة فى اليوم بحلول منتصف نوفمبر".
وتابع "هذا إذن يتطلب السرعة والعمل الجاد وما يكفى الإجراءات من أجل خفض عدد المصابين".
وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إنه يعكف حاليا على دراسة إمكانية تشديد الإجراءات الوقائية لوقف انتشار الفيروس.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر توقعات بتسجيل 49 ألف إصابة يوميا بكورونا فى بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.