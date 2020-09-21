موسكو تنفى وجود مرتزقة روس فى ليبيا: بيانات مزورة لتشويه سمعتنا

وقال نيبينزيا، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن موسكو علقت مرات عديدة على الاتهامات بشأن الدور التخريبى المزعوم لروسيا فى ليبيا. وأضاف نيبينزيا، أن معظم المعلومات التى قدمها فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملًا بالقرار رقم 1970 بشأن ليبيا، مبنية على أساس بيانات لم يتم التحقق منها أو بيانات مزورة تهدف إلى تشويه سمعة السياسة الروسية فى الاتجاه الليبى. وأكد المسؤول الروسى، أن موسكو لديها معلومات بشأن وجود عسكريين غربيين وشركات عسكرية خاصة فى ليبيا تشارك فى عمليات الاستطلاع وتدريب الجماعات الليبية المختلفة وتزويدها بالأسلحة.

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