غسيل أموال قذرة.. وثائق مسربة تكشف فضيحة كبرى لـ 5 بنوك عالمية..تفاصيل

تم تسمية خمسة بنوك عالمية في التحقيق، جي بي مورجان ، إتش إس بي سي، ستاندرد تشارتر ودويتشه بنك و بنك نيويورك ميلون.
وقبل أسبوعين حذرت الوكالة الأمريكية FinCEN من أن المؤسسات الإعلامية تستعد لنشر قصة عن وثائق تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، قبل أن تعلن الأسبوع الماضي أنها تسعى للحصول على تعليقات عامة حول كيفية تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة.
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