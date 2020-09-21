غسيل أموال قذرة.. وثائق مسربة تكشف فضيحة كبرى لـ 5 بنوك عالمية..تفاصيل

فضيحة عالمية كبرى، عرضت أسهم البنوك البريطانية ودول أخرى لضربة كبيرة بعد اتهام بعضٍ من أكبر المقرضين في العالم بالسماح للمجرمين بغسل الأموال القذرة، من خلالها، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

تم تسريب أكثر من 2100 تقرير عن الأنشطة المشبوهة تغطي أكثر من 2 تريليون دولار (1.5 تريليون جنيه إسترليني) من المعاملات ، وتمت مشاركة التقارير مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).

وتزعم هذه التقارير ، وأكثر من 17600 سجل آخر حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، كيف سمح كبار المسؤولين المصرفيين للمحتالين بنقل الأموال بين الحسابات مع العلم أن الأموال يتم إنشاؤها أو استخدامها بشكل إجرامي.

تم تسمية خمسة بنوك عالمية في التحقيق، جي بي مورجان ، إتش إس بي سي، ستاندرد تشارتر ودويتشه بنك و بنك نيويورك ميلون.

تغطي المعاملات فضائح مالية بين عامي 1999 و 2017 ، تم تسريب تقارير البحث والإنقاذ من شبكة التحقيق في الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) ، وهي وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ومكلفة بمعالجة غسيل الأموال.

وقبل أسبوعين حذرت الوكالة الأمريكية FinCEN من أن المؤسسات الإعلامية تستعد لنشر قصة عن وثائق تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، قبل أن تعلن الأسبوع الماضي أنها تسعى للحصول على تعليقات عامة حول كيفية تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة.