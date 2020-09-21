فضيحة مالية تهز ألمانيا ودولا كبرى.. بسبب غسيل أموال مشبوهة

تراجع حاد منيت به أسهم أكبر المصارف الألمانية "دويتشه بنك"، اليوم الاثنين، بأكثر من 8% بعد تقارير اتهمت البنك بالمشاركة في عمليات مالية مشبوهة، وغسيل أموال قذرة، بالإضافة إلى بنوك أمريكية وبريطانية، وفق ماذكرت وسائل إعلام عالمية كساي نيوز، وسي إن إن، وآر تي, وغيرها.

وتناولت الصحافة الدولية تقارير مسربة بآلاف الصفحات تكشف مشاركة 5 بنوك كبرى على غسل أموال قذرة بآلاف المليارات.

ذكرت شبكة "بلومبرج" إنه قد تراجع سعر سهم "دويتشه بنك" بنسبة 8.58% إلى 7.01 يورو للسهم الواحد.

واتهمت تقارير كبرى البنوك العالمية، بما في ذلك العملاق الألماني "دويتشه بنك"، بتنفيذ معاملات مالية مشبوهة وغسل أموال بأكثر من تريليوني دولار في الفترة من العام 1999 وحتى العام 2017.

وحول ذلك، قال البنك الألماني، إنه يتم عمل تحقيق موسع بشأن هذه المعاملات المالية، بما في ذلك "لرجال أعمال روس"، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.