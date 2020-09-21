ترامب: يجب السيطرة على تيك توك حتى نمرر صفقة بيع التطبيق الصيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأثنين، إن شركتي أوراكل وولمارت يجب أن تسيطرا على تطبيق تيك توك حتى تمرر صفقة بيع التطبيق الصيني.

واضاف ترامب، في تصريح له السبت الماضي، انه سيوافق على اتفاق يتيح لتطبيق تيك توك الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة العمل في الولايات المتحدة بعد تهديده بحظر التطبيق المملوك للصين في أغسطس.

وأضاف ترامب أنه "سيبارك" الاتفاق مع شركة أوراكل بعد أن عالجت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.

كما وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق المبدئي بين تيك توك وشركتي أوراكل وولمارت الأمريكيتين بـ"الرائع".

ويستخدم حوالي 100 مليون أميركي تطبيق تيك توك. وقد عبر المسئولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن بيانات المستخدم وإمكانية حصول الصين على تلك البيانات.