ترامب: سأرشح قاضيا جديدا للمحكمة العليا يوم الجمعة أو السبت

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيرشح قاضيًا جديدًا للمحكمة العليا يوم الجمعة أو السبت، وذلك خلفًا لـ روث بادر جينسبورج التي توفيت الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما،

وتوفيت روث بادر جينسبورج، القاضية التقدمية التي تعد أيقونة لليسار محاطة بعائلتها، بعد معركة مع سرطان البنكرياس. وأثارت وفاتها موجة من الحزن في البلاد وقلقًا في صفوف الديموقراطيين إذ إنّ وصول قاض يعيّنه ترامب سيجعل المحكمة في قبضة المحافظين لمدة طويلة.

ويعيّن القضاة التسعة في هذه المحكمة لمدى الحياة، وسبق لترامب أن عيّن اثنين هما نيل جورسوتش وبريت كافانو.

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ويحوز فريق ترامب السياسي على خمسة مقاعد داخل المحكمة حاليا. وبموجب الدستور، يختار الرئيس مرشحه ويطرحه على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

وقبل 45 يومًا من موعد الانتخابات الرئاسية، وجّه الرئيس السابق باراك أوباما والمرشح الديموقراطي جو بايدن تحذيرًا لترامب. وقال بايدن في تصريح صحفي "يجب على الناخبين اختيار الرئيس وعلى الرئيس اختيار قاض لينظر فيه مجلس الشيوخ".

وبدوره، دعا أوباما خلفه إلى الامتناع عن ذلك في الوقت الذي بدأت فيه "عمليات اقتراع" في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 3 نوفمبر.