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اعتقال 11 إسرائيليًا بعد احتجاجات مناهضة لـ نتنياهو فى القدس

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عبير العدوى 2020-09-21 15:37 0 تبليغ

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ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، "تم القبض على المحتجين بشبهة الإخلال بالنظام العام، وبعضهم بشبهة الاعتداء على أفراد من الشرطة خلال محاولتهم فض المظاهرات عند منتصف الليلة الماضية". 

ومنذ أسابيع طويلة، يشارك الآلاف فى مظاهرات مناهضة لـ نتنياهو، احتجاجًا على طريقة تعامله مع أزمة فيروس ، وضد استمراره فى منصبه رغم محاكمته بتهم فساد تشمل الاحتيال، وخيانة الثقة، وتقاضى الرشاوى.

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