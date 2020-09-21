ترامب: إعلان اسم قاضى المحكمة العليا الأمريكية الجمعة أو السبت

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن إعلان اسم القاضى الجديد للمحكمة العليا الأمريكية سيكون قبل إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر انعقادها فى 3 نوفمبر المقبل.





ووفقًا لنبأ عاجل بثته شبكة "العربية الإخبارية، قال ترامب إنه سيعلن اسم القاضى الجديد بالمحكمة العليا الجمعة أو السبت على الأكثر. وكانت المحكمة العليا الأمريكية أعلنت رسميًا منذ يوم 19 سبتمبر الجارى، وفاة قاضية المحكمة روث بادر جينسبيرج، عن عمر يناهز 87 عاما، جراء مضاعفات سرطان البنكرياس.

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