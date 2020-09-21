عاجل.. إصابة 5 أشخاص فى حادث طعن بـ الصين

وذكرت سلطات المقاطعة، فى بيان، أن الحادث وقع عند بوابة روضة أطفال فى حى فانيو بمدينة قوانجتشو، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، دون الخوض فى تفاصيل حول مدى خطورة إصابتهم.
وأوضحت السلطات أنه تم احتجاز المشتبه به، فيما يجرى حاليا تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.
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