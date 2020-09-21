أبو الغيط يبحث مع رئيس حركة تحرير السودان سبل تنفيذ اتفاق جوبا للسلام

بحث السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم /الاثنين / مع رئيس حركة تحرير السودان مني مناوي والذي يقوم حاليًا بزيارة للقاهرة، سبل دعم السلام والاستقرار في السودان وتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة والذي تم التوصل إليه في جوبا يوم 31 أغسطس الماضي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن مني مناوي عبر لأبو الغيط -خلال اللقاء- الذي عقد بالجامعة العربية عن خالص تقديره للدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في الوقوف مع السودان خلال هذه المرحلة الانتقالية الهامة التي يمر بها وما تقوم به من جهد في سبيل تثبيت دعائم السلام والاستقرار والتنمية في ربوع البلاد.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط جدد خلال المقابلة التزام الجامعة الكامل بمواصلة دعمها للسودان ومؤسساته وأهله في كل ما يصب في تحقيق أهدافه وأولوياته الوطنية وتمكينه من عبور تحديات المرحلة الراهنة؛ كما أثنى أبو الغيط على روح الشراكة التي تحلت بها الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الوصول إلى اتفاق جوبا للسلام، وأبدى استعداد الجامعة للاستمرار في مساندة كل جهد يصب في تدعيم الأمن والاستقرار في البلاد وحشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ استحقاقات السلام بين الأشقاء في السودان.