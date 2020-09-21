ليبيا نائبا لرئيس الدورة 64 لوكالة الطاقة الذرية عن إفريقيا

انتُخبت ليبيا رسميا، اليوم الاثنين، نائبا لرئيس الدورة (64) للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن القارة الإفريقية. وذكرت بوابة (إفريقيا) للأنباء أن أعمال الدورة (64) انطلقت بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور الدول الأعضاء، وتم في الجلسة الصباحية اختيار رئيس وأعضاء المكتب للمؤتمر العام للسنة المقبلة برئاسة المملكة المغربية، وانتخاب دولة ليبيا نائبا للرئيس عن القارة الإفريقية.

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