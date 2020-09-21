اضربوا وانتظروا النتيجة.. الجيش الإيراني يوجه رسالة تحذيرية إلى أمريكا

وجه الجيش الإيراني اليوم، الاثنين، رسالة تحذيرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ملوحا برد حاسم على أي خطوة تصعيدية من أمريكا، وذلك تزامنا مع إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

ووفقا لوكالة الطلية الإيرانية "إسنا"، قال نائب قائد الجیش للشؤون التنسیقیة، الأدمیرال حبیب الله سیاری، إن "القوات المسلحة مستعدة للرد بشکل حاسم علی کل هراء وتمریغ أنف کل عدو بالتراب وإذا قالوا سنضرب ألف نقطة فلیضربوا ویروا النتیجة".

وأضاف نائب قائد الجيش الإيراني: "لقد اجتازت قواتنا المسلحة حقبة الدفاع المقدس بنجاح والآن هی مستعدة للرد بحزم علی کل تبجحات العدو وتمریغ أنف أی عدو بالتراب وإذا قالوا سنضرب ألف نقطة فلیضربوا وینتظروا النتیجة".

وفي وقت سابق، هدد قائد الحرس الثوري الايراني، حسين سلامي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من التقليل من جدية الانتقام لاغتيال قاسم سليماني، مؤكدا أن وعد الحرس الثوري بالانتقام لسليماني حتمي وجاد وحقيقي.

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وأوضح سلامي أنه "على الأمريكيين أن يعلموا أننا سنضرب أي شخص متورط في اغتيال سليماني، وهذه رسالة جادة".

كما قال سلامي موجهًا كلامه للرئيس الامريكي: إنك تهددنا بهجوم أقوى ألف مرة بينما أنت تعاني بشدة من مشاكل داخلية، ولكن عندما ضربنا عين الأسد لم يكن توقعنا أنك لن ترد، بل كان افتراضنا بأنك سترد، وفي نفس اللحظة كانت لدينا مئات الصواريخ جاهزة للإطلاق، ففي حال قيامك بالرد، كنا سندمر أهدافنا التي حددناها.

يأتي ذلك تعقيبا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى السلطات الإيرانية من أن أي هجوم على بلاده انتقاما لمقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، سيواجه بهجوم أكبر بألف مرة على إيران.