من سيفوز إذا اشتعلت حرب بين أمريكا وروسيا؟.. الإجابة ستدهشك

اعتبر كريس أوسبورن، الخبير والمسئول العسكري الأمريكي، أن هناك احتمالات لحدوث حرب بين بلاده وروسيا، لكنها ضعيفة، مشيرًا إلى أن حدوث ذلك لن ينتج عنه طرف رابح، وفقا لما ذكرته مجلة ناشينوال انتريست.

وقال أوسبور ، إن الجش الروسي يمتلك عددا كبيرا من الأسلحة الدفاعية والهجومية، وهناك ما يشبه التعادل في مستوى قو الدولتين فيما يخص الأسلحة النووية، لكن استعمالها مستبعد حتى في حالة احتمال نشوب حرب بين الدولتين، خاصة وإن الإدارة الامريكية الحالية بقيادة ترامب ترى في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيمًا كبيرًا.

وشدد على انه في حال افتراض حدوث الحرب، فهناك تفوق للقوة البرية الروسية على أمريكا، مضيفا أن روسيا تمتلك 12 ألف دبابة، أي ضعف ما تمتلكه الولايات المتحدة، معلقا بقوله إن هذه البيانات "تضع أمامنا سؤالا مثيرا للاهتمام حول احتمالات حرب برية واسعة".

ورأى الخبير أن التنبؤ بالنتيجة المحتملة للتصادم يعقده، غياب البيانات المتعلقة بالتحديث التقني للدبابات "تي – 72 بي".

وشدد أوسبورن أيضا على أن روسيا قوة برية عظمى، والولايات المتحدة لديها "قوة بحرية وجوية ضخمة"، ورأى بالعلاقة مع ذلك، أن الأمريكيين سيتمكنون من هزيمة روسيا على الأرض، إذا حصلوا على تفوق في السماء.