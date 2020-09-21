اليوم الوطنى السعودى .. همة 90 عاما حتى القمة

تستعد المملكة العربية السعودية، للاحتفال بالعيد الوطنى الـ 90 ، والذى يوافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، وتعود مناسبة هذا اليوم لتاريخ توحيد المملكة العربية السعودية من قبل المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

وتتشح مباني وشوارع المملكة حاليًا، باللون الأخضر ويصاحب هذا اليوم احتفالات متنوعة ومختلفة في جميع مناطق المملكة، من عروض وفعاليات وألعاب نارية وحفلات غنائية في الآونة الأخيرة.

ما اليوم الوطنى السعودي

أصدر الملك المؤسس الراحل عبدالعزيز آل سعود ، مرسوم ملكي برقم 2716 في تاريخ 17 جمادى الأول من عام 1351 هجريًا، وكان ينص المرسوم بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية ابتداءً من نفس العام والذي يوافق 23 سبتمبر 1923 ميلادي االأول من الميزان.

حفلات اليوم الوطنى السعودي

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عودة الحفلات بالسعودية، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، حيث ستتنوع الحفلات ما بين نجوم السعودية والخليج ومصر.

وتواجه تلك الحفلات التي تنطلق فعالياتها بدءا من يوم 22 سبتمبر الجاري، تحديات قوية وسط جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وستقام الاحتفالات بين مدينتي الرياض وجدة بمشاركة 11 نجمًا من شتى أنحاء الوطن العربي.

وستكون هناك حفلة للفنانين راشد الماجد وأصيل أبو بكر يوم الثلاثاء 22 سبتمبر بالصالة الخضراء بالدمام، ورابح صقر يوم الجمعة 25 سبتمبر بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وقبلها حفلة للفنان ماجد المهندس يوم الأربعاء 23 سبتمبر.

Advertisements

ويسبقها عدد من الحفلات بجدة بمدينة الملك عبدالله الرياضية تبدأها الفنانة أحلام بحفل يوم 22 سبتمبر، والحفلة الثانية للفنانين عبادي الجوهر وداليا مبارك 23 سبتمبر.

في حين تحيي أنغام وتامر عاشور يوم 24 سبتمبر، والفنان محمد حماقي حفلات جدة يوم 25 سبتمبر.

ويغني الفنان عمرو دياب يوم 26 سبتمبر. وبدأ فتح حجز التذاكر من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الماضي.

وتستمر الاحتفالات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على مدى 5 أيام، في ظل الالتزام بإرشادات وقائية صارمة ضد (كوفيد-19) لضمان سلامة الجميع.

عروض عسكرية فى اليوم الوطنى السعودي :

و تشهد سماء المملكة العربية السعودية الأربعاء المقبل أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام في 23 من سبتمبر على شاشة التليفزيون السعودي عند الرابعة عصرًا.

وتحت شعار "همة حتى القمة"، تستعد الهيئة العامة للترفيه بالمملكة لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، في مناطق عدة من المملكة، وتشمل الاحتفالات الوطنية التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي، إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، وتتضمن الاحتفالات كذلك عروضًا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم اطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.