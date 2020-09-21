شاهد.. الصين تنشر فيديو محاكاة لهجوم على قاعدة أمريكية

ويأتى نشر الفيديو من قبل الصينيين عبر موقع ويبو، تزامنًا مع اليوم الثانى من المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان، تعبيرًا عن الغضب الصينى إزاء زيارة المسؤول بالخارجية الأمريكية كيث كراتش، إلى تايوان.
يذكر أن جزيرة جوام تضم منشآت عسكرية أمريكية كبرى، بينها القاعدة الجوية التى سيكون لها دور مهم فى الرد على أى صراع تشهده منطقة آسيا والمحيط الهادى.
ويظهر مقطع الفيديو، ومدته دقيقتان و15 ثانية، قاذفات من طراز "إتش-6"، تقلع من قاعدة جوية صحراوية، وفى منتصف الطريق يظهر طيار يضغط على زر لإطلاق صاروخ نحو مدرج ساحلى للطائرات لم يكشف اسمه.
ويظهر الصاروخ ليضرب المدرج الذى تبدو صور التقطتها له الأقمار الصناعية مشابهة تمامًا لشكل قاعدة أندرسون. ثم يظهر الجنود الصينيون العائدون من العملية وكأنهم عادوا لتوهم من نزهة.
وتقول وكالة "رويترز" الإخبارية، إنها لم تتلقى أى رد على طلب للتعليق من وزارة الدفاع الصينية أو القيادة الأمريكية فى منطقة المحيطين الهندى والهادى.
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